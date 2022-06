Kleine Wohnung funktional einrichten

Hier befinden wir uns im Hauptraum der Wohnung. Dieses Zimmer vereint drei Funktionen: Kochen, Essen und Wohnen. Zur rechten Seite siedelt sich die Küchenzeile an, die über eine futuristisch anmutende Dunstabzugshaube verfügt. Direkt an die Zeile schmiegt sich eine gemütliches Sofa an. Die gemütliche Sitzgelegenheit wurde exakt in den Ausschnitt geplant und verschenkt so keinen wertvollen Platz. Gegenüber der Küchenzeile findet sich ein kleiner Tisch, der von Stühlen gesäumt wird.