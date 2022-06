homify 360°: Renovierung eines Bauernhauses in Bayern

Überaus schöne Details finden sich in dem Bauernhaus, die man in Neubauten von heute nicht mehr entdeckt. Hier wurden anstatt konventioneller Lichtschalter Drehschalter eingebaut. Diese Schalter finden sich nur noch in einigen Bereichen, wie zum Beispiel im Schiffsbau oder in der Industrie – wo Zuverlässigkeit und Lebensdauer von großer Wichtigkeit sind und man sich auf eine robuste Schaltermechanik verlassen muss. Oder man findet sie in einem Bauernhaus, das bis ins letzte Detail sorgfältig geplant und bestückt wurde.