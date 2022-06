Vorher-Nachher: Behutsame Sanierung eines historischen Mehrfamilienhauses

Hier sieht man die Erneuerung einer Erschließungszone. Zuvor konnte man über eine Vollholztreppe den Höhenunterschied überwinden. Nun wurde an gleicher Stelle eine filigrane Falttreppe gesetzt. Aufgrund der weißen Lackierung wirkt der Raum wesentlich heller und freundlicher. Das Material Holz wurde nicht verdrängt, sondern findet sich in dezenterer Ausführung als minimale Trittstufe. Die Treppe besteht aus zwei Teilen und überlagert sich in der Ecke, der die beiden Bauteile übereinander schweben, da die Wangen der Treppe lediglich an der Wand befestigt wurden. Die Bodenfliesen sowie die alten Türen konnten erhalten bleiben und erstrahlen in aufgefrischtem Glanz.