Deko? Hauptsache Vintage!

Es gibt ja kaum mehr einen Haushalt ohne sie: Dekoration im Vintagestil. So etwa Anfang dieses Jahrtausends hat dieser Trend des Anhäufens von Dekoartikeln aus den 1930er bis 1980er Jahren eingesetzt, natürlich zuerst in den USA, nach und nach schwappte diese Welle dann herüber nach Europa und damit auch nach Deutschland. Gesammelt werden kann natürlich alles: Retro-Bilder etwa, alte Elektrogeräte, Geschirr, auch alte Kisten oder einfach nur Spielzeug. Die Skala ist nach oben hin offen, je verrückter und ausgefallener die Sachen sind, desto besser. Vintage Dekoration ist außerdem äußerst vielseitig, da sie so gut wie überall im Haus stehen kann. Egal ob Küche, Wohnzimmer, Esszimmer, Bad, Küche oder Garten – unzählige Gebrauchsgegenstände von damals gibt es auch zur heutigen Verwendung wieder. Zumeist allerdings eher als Deko. Erkenntnisse darüber, warum wir uns überhaupt Artikel aus längst vergangenen Zeiten in die Räume stellen, sind noch nicht vollends gesichert. Schön sind sie ja nicht unbedingt. Aber eben ein Stilelement, das sich scheinbar weiterhin großer Beliebtheit erfreut. Wenn ihr schon Vintage-Freunde seid, könnt ihr euch hier noch ein paar Tipps für die nächsten Beschaffungen holen. Seid ihr noch nicht überzeugt von diesem Stil, könnt ihr dennoch mal schauen, ob nicht das eine oder andere Accessoire dennoch für euch dabei wäre. Aber Achtung: Es besteht Suchtgefahr!