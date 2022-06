Geschenke für die Mutter

Um unserer Mama zu zeigen, wie lieb wir sie haben, muss manchmal etwas mehr her! Wie wäre es zum Beispiel gleich mit einem ganzen Geschenkkorb? Besonders schön wird dieser, wenn er ein klares Thema hat. Eure Mutter mag Glitzer und Glamour? Dann zaubern ihr Kosmetika, Dekoartikel und Co. in glänzenden Farben und Materialien sicher ein Lächeln ins Gesicht. Oder vielleicht liebt sie den Shabby-Chic-Look? Dann ist der abgebildete Geschenkkorb wie gemacht für sie, denn er beinhaltet lauter hübsche Wohnaccessoires, die aus natürlichen Materialien gefertigt und in pastelligen Farben gehalten wurden.