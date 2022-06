Weihnachtliche Tischdeko

Gold ist eine typische Weihnachtsfarbe, die auch in Sachen Tischdekoration bei vielen Leuten nicht zu kurz kommt. Kein Wunder, denn Gold wirkt festlich und glamourös wie keine andere Farbe und passt perfekt zum feierlichen Anlass. Allerdings sollte man es lieber nicht übertreiben, denn zu viel des Guten kann schnell übertrieben und geschmacklos rüberkommen. Auf unserem Beispielfoto wurde das Gold in der Tischdecke, den Platztellern und der Kerzen-Kugel-Deko aufgegriffen, während die Servietten, das restliche Geschirr, die Gläser und das Besteck eher schlicht gehalten sind. Übrigens: Es ist empfehlenswert, bei der Tischdeko darauf zu achten, dass sich die Gäste am Tisch problemlos anschauen und unterhalten können. Allzu hohe Kerzenleuchter oder Blumenvasen sind eher weniger gut geeignet.