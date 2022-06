Weihnachten in Spanien

Wie in den meisten anderen Ländern ist auch in Spanien die Weihnachtszeit eine Zeit der kulinarischen Genüsse. Egal, wo man hingeht, werden einem Süßigkeiten, Gebäck, Pasteten und viele andere Köstlichkeiten angeboten und an den Weihnachtstagen stehen zahlreiche Essen mit Freunden und der Familie auf dem Programm, die sich in ihrem reichhaltigen Angebot an Weihnachtsschinken, Fisch, Käse, Fleisch, Meeresfrüchten und Co. gegenseitig übertreffen. Übrigens endet dieser Kalorienmarathon in Spanien nicht mit dem zweiten Weihnachtsfeiertag oder spätestens an Silvester. Da hier die Geschenke traditionell erst am 6. Januar, dem Dreikönigstag, überreicht werden, feiert, isst und trinkt man also bis ins neue Jahr hinein und so mancher träumt am 7. Januar von frischem Salat und einem Teller Rohkost zum Abendessen.