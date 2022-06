Recycling zum Relaxen: Der Trimmer

Jetzt werden die Segel gestrichen, denn das ist gut für die Umwelt! Die Designer von Outdoorz Gallery verwenden leicht abgenutzte Segel, um daraus eine Entspannungsmöglichkeit für uns herzustellen: den Stuhl Trimmer .

Kreiert wurde der Trimmer von dem Dvelas Team . Das Team besteht aus zwei Architekten, einem Designer und einem Segelhersteller. Die vier verbindet ihre Leidenschaft zum Design, Segeln und zur Umwelt. Ausgefallenes Design und Nachhaltigkeit stehen für die kreativen Köpfe an oberster Stelle. So ergab sich die Idee, Segel zu recyceln und sie für Möbelstücke zu verwenden.