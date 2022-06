Spiel und Spaß – Möbeldesign für Gewinner

Dieser Schrank von Mobilificio Marchese ist ein absoluter Joker, denn er vereint so einige tolle Eigenschaften in sich: Zum einen besteht er aus Pappe und ist somit nicht nur absolut nachhaltig, preisgünstig und umweltfreundlich, sondern auch noch herrlich einfach zu verrücken und total trendy. Zum anderen ist er mit seiner Spielkartenoptik ein echter Eyecatcher, der zur originellen Ergänzung einer jeden Wohnung wird und last but not least bietet er jede Menge praktischen Stauraum. Was will man mehr?