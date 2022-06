Das farbliche Design der Konstanzer Straße bedient sich zweier Farben des Stadtwappens der namensgebenden Stadt Konstanz. Die ausgedehnten horizontalen Linien sollen die Geschwindigkeit der U-Bahn symbolisieren. Dieser U-Bahnhof wurde von dem deutschen Architekten Rainer G. Rümmler gestaltet. Der Baubeamte gestaltete eine Vielzahl der U-Bahnhöfe in Berlin. Rümmler war bekannt dafür, dass er beim Bau von U-Bahnhöfen das Einzelbauwerk in den Vordergrund stellte. Der Architekt fokussierte sich bei der Planung oftmals auf das Umfeld oder den Stationsnamen, stellte diesen in den Mittelpunkt und leitete daraus die spätere Gestaltung ab. Man kann sehr gut sehen, dass dies bei seinen ersten Entwürfen noch sehr dezent erfolgte, wie am Bayerischen Platz, wo er die Wände in Anlehnung an die bayerischen Landesfarben mit blauen und weißen Patten verkleiden ließ. Ab dem Jahr 1980 wurden die Entwürfe immer pompöser und wurden von viele Kritikern zerrissen. Viele Menschen bemängelten, dass die eigentliche Funktion des U-Bahnhofes teilweise völlig in den Hintergrund treten würde und die Gestalt mehr einer Theaterkulisse gleichen würde als an einem Verkehrsbau.