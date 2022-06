Ankleidezimmer gestalten leicht gemacht

Eine gute Organisation ist das A und O im Ankleidezimmer. Separate Zonen und Bereiche für bestimmte Kleidungsstücke helfen uns dabei, den Überblick zu bewahren. Pullover und Hosen finden in Fächern Platz, Hemden, Blusen, Kleider und Jacken auf Bügeln, Socken und Unterwäsche passt in Schubladen und Schuhe gehören in einen Extra-Schuhschränke und Regale. Mit Accessoires wie Wandhaken, Kleiderstangen, Einsätzen, Boxen, Schmuckständern und Co. fällt es noch leichter, Ordnung zu halten und mit einem Griff genau das zu finden, was wir gerade suchen.