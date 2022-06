Gemütlichkeit der Extraklasse: der Cacoon

Es gibt es tatsächlich: Das Möbelstück, das die Herzen von Kindern und auch Erwachsenen höher schlagen lässt. Die Rede ist vom Cacoon. Wie der Name schon erahnen lässt, handelt es sich dabei um ein kokonähnliches Möbelstück. Was das besondere an dieser Formgebung ist? Mit einem Kokon verbinden wir ein Gefühl von Geborgenheit – und genau das macht den Cacoon zu einem Lieblingsstück für die ganze Familie.