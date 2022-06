Klassizistisches Landhaus – Die Villa einer Innenarchitektin

Die Innenarchitektin Thora Bernsdorff lädt ein zu einem Rundgang durch ihr Reich – ein Gutshof an einem See in der Region Schwansen in Schleswig Holstein, zwischen Schlei und Ostsee. Der Hof Lückeberg wirkt, als wären bereits viele Generationen dort groß geworden, man sieht eine Patina, die den Eindruck jahrhundertealter Traditionen erweckt. Doch das Haus ist keine 50 Jahre alt. Thora Bernsdorff und ihr Mann haben die 1968 entstandene Immobilie inklusive See, Forst- und Landwirtschaftsbetrieb gesehen und ihr Potenzial erkannt. Acht Jahre haben sie gebaut und gewerkelt, hat Thora Bernsdorff ihr Fachwissen und besonderes Gefühl für atmosphärische Wirkungen genutzt, um aus dem Sixties-Haus ein echtes Gut mit Historie zu machen. Bei homify zeigt die Innenarchitektin die Ergebnisse der Mühen und wir müssen sagen – es hat sich gelohnt! Dass Bernsdorff sich professionell wie privat in Gestaltungsfragen bevorzugt von den Stilmerkmalen des 18. Jahrhunders inspirieren lässt, erkennt man an vielen kleinen Details, wie beispielsweise den symmetrischen und zeitlosen Proportionen in Holzvertäfelungen an den Wänden und Möbeln, an historischen Farben und an den Antiquitäten. Entstanden ist ein wundervolles und romantisches Haus voller Feinheiten, die zum Träumen anregen und einem das Gefühl lebendiger Geschichte geben.