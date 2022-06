homify 360°: Das moderne Haus mit dem perfekten Flur

Die Ansicht des Hauses präsentiert sich im kubistischen Stil. Die Grundform weist zwei unterschiedlich große Quader auf. Der kleinere schließt bündig vor dem höheren an und erweckt so den Eindruck zweier überdimensionaler Treppenstufen. Die Eingangstür findet sich an der frontalen Seite zur Straße und erfährt durch die loggiagleiche Verwendung einen geschützten Bereich, der bei regnerischen Tagen Schutz bietet. Die seitlichen Wände des Hauses, die den Korpus umrahmen, weisen eine dunklere Kolorierung auf. So werden die strahlend weißen Wände, die zur Straße ausgerichtet sind, akzentuiert.