Tentsile: Zelten in luftigen Höhen

Das coole Baumhauszelt von Tentsile gibt es in drei Varianten – für bis zu zwei, drei bis vier und fünf bis acht Personen. Die größeren Modelle sind wie ein dreizackiger Stern geformt, in dessen Zacken und Zentrum geschlafen wird. Die außergewöhnliche Form verleiht dem Zelt seine besondere Stabilität. Bespannt ist das Tentsile mit einem wasserabweisenden, feuerhemmenden und UV-beständigen Polyester-Gewebe, welches äußerst robust, langlebig und pflegeleicht ist. Mithilfe von stabilen Spanngurten lässt sich das Zelt ganz einfach an Bäumen oder Pfählen befestigen, in die gewünschte Höhe ziehen und dort montieren. Dann ist die temporäre Behausung in luftigen Höhen über eine mitgelieferte Strickleiter zu erreichen. Die Tragkraft der Tentsile Zelte liegt – je nach Modell – bei 400 bis 950 kg. Mit einem speziellen Gestell kann man das geniale Teil übrigens auch ohne Bäume aufstellen und so auch im Schnee, am Strand, in den Bergen oder mitten auf der grünen Wiese campen.