Eine Dachterrasse in Madrid

Wer genug Platz auf seiner Dachterrasse hat, sollte sie am besten in einzelne Bereiche gliedern, um einen aufgeräumten, einladenden Look zu erzielen. Diese Dachterrasse hat für jede Funktion den passenden Bereich: Vorne wird gegessen, hinten mit Freunden zusammengesessen, ein paar Meter weiter stehen Liegestühle zum Entspannen und in der anderen Ecke befindet sich der Wellness-Bereich. So lässt es sich leben!