Weihnachten in Brasilien

Papai Noel, wie die Brasilianer den Weihnachtsmann liebevoll nennen, ist in der Weihnachtszeit omnipräsent. Spätestens ab Anfang Dezember sieht man ihn in unterschiedlichsten Ausführungen in Geschäften und Einkaufszentren, aber auch in zahlreichen TV-Werbespots und als Dekoration an Häuserwänden, bis er schließlich kurz vor Heiligabend in einem großen Spektakel mit einem Helikopter im legendären Maracanã-Fußballstadion von Rio de Janeiro landet und dann den Kindern die lang ersehnten Geschenke bringt.