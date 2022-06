Außergewöhnliche Deko Ideen für Zimmerpflanzen

Wir haben nicht alle einen Balkon oder gar Garten, den wir bepflanzen und uns somit eine kleine grüne Oase schaffen können. Dennoch sollten wir nicht auf Pflanzen verzichten. Im Gegenteil, ob Pflanzen oder Blumen, sie bringen Leben in unsere Räumlichkeiten und setzen gleichzeitig einen dekorativen Akzent. So erfreuen wir uns schon früh am Morgen an dem farbenfrohen Strauß frischer Blumen auf unserem Küchentisch und auch die großblättrige Topfpflanze auf dem Flur verleiht diesem Frische. Dabei gibt es die unterschiedlichsten Zierpflanzen, die für den jeweiligen Standort richtig ausgewählt werden wollen. Denn während die einen viel Licht zum Gedeihen brauchen, begnügen sich andere auch mit schattigeren Plätzen. Welche Möglichkeiten es gibt, Zimmerpflanzen ansprechend zu platzieren und somit in die räumliche Gestaltung einfließen zu lassen, haben wir anhand verschiedener Beispiele unserer Experten zusammengetragen.