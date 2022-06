So findest du den richtigen Spiegel für dein Bad

Besonders harmonisch wirkt die Einrichtung eines Badezimmers, wenn man wiederholt die gleichen Materialien einsetzt. In diesem Beispiel sorgt das Holz für ein behagliches Ambiente. Es findet sich nicht nur an den Wänden, sondern auch in Accessoires wie dem Spiegel und dem Wandregal wieder. Zudem bringt das natürliche Material immer einen wohnlichen Charakter mit sich – ein Spiegel aus Holz sollte daher nicht nur in Badezimmern im Landhausstil Verwendung finden.