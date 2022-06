Wie du mit dem richtigen Licht dein ganzes Haus verschönern kannst

Wir brauchen nicht nur Luft zum Atmen, sondern zum Leben auch Licht. Denn Licht ist für unseren biologischen Rhythmus verantwortlich, bestimmt unsere Wach- und Schlafphasen, ist essenziell für die Bildung von Vitaminen – allem voran von Vitamin D – und beeinflusst unsere Stimmung. Dabei ist Licht der Bereich der elektromagnetischen Strahlung, der vom menschlichen Auge wahrgenommen werden kann. Besonders faszinierend daran ist, dass sich Licht im Grunde aus Spektralfarben zusammensetzt, die wir in ihrer Kompaktheit als Weiß wahrnehmen.

Wie Licht in die bauliche Gestaltung und Einrichtung von Häusern mit einbezogen werden kann, dabei geht es in diesem Artikel. Der Fotograf Lennart Wiedemuth von Lennart Wiedemuth / Fotografie hat eindrucksvoll das Haus C aus Mainz festgehalten, wobei Licht eine wesentliche Rolle spielt. Wie genau es zum Einsatz gebracht wird, das schauen wir uns nun einmal näher an.