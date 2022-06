Geschenkideen für Hobbygärtner

Ihr sucht nach einer kleinen Aufmerksamkeit für jemanden, der sowohl einen grünen Daumen als auch Spaß am Kochen hat? Wie wäre es dann mit den PLANTA Pflanzensteckern vom blomus? Die kleinen Täfelchen aus Polystone sind mit einem praktischen Spieß aus hochwertigem Edelstahl versehen und können mit Ölkreide selbst beschriftet werden. Dank des edlen Designs bringen sie nicht nur Ordnung in die Kräuterzucht, sondern setzen auch optische Highlights im Beet oder in der Küche.