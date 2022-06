Das große homify-Weihnachtsgewinnspiel

Bei homify schneit es Geschenke! Bei unserem großen Weihnachtsgewinnspiel kommen Abenteurer und Designfans auf ihre Kosten, denn wir verlosen Traumgewinne für eure vier Wände und euren Garten: insgesamt 10 Cacoons und 5 Tentsile-Baumhauszelte.

Bis zum 21. Dezember könnt ihr an unserem großen Weihnachtsgewinnspiel teilnehmen. Was ihr dafür tun müsst? Euch bei homify registrieren und eine Frage in unserem Forum stellen.

Ihr wolltet zum Beispiel schon immer wissen, wie man eine Heizung entlüftet oder sucht den richtigen Architekten für euren Hausbau? Vielleicht braucht ihr auch einen Ratschlag, wie ihr euren Garten winterfest macht oder sucht schon seit langem eine ganz bestimmte Lampe? Ihr stellt die Frage, unsere Experten und die Community antworten!