Coole Designideen rund um den Esstisch

Jetzt in der Weihnachtszeit rückt der Esstisch wieder mehr und mehr in den Fokus unseres Interesses. Nicht nur für das große Festessen an Heiligabend greifen wir gerne zu gutem Geschirr und cooler Tableware. Vom Adventsfrühstück über das Gansessen bis hin zum Kaffeeklatsch mit Punsch und selbstgebackenen Plätzchen – in den kommenden Wochen kann es uns gar nicht festlich und stylish genug zugehen auf unseren Tischen. Da kommen die folgenden Designideen unserer Experten gerade recht.