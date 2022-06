Candle-Light-Deko

Kerzen schaffen Atmosphäre. Sie erinnern an die ausgedehnte Badewannen-Session nach dem anstrengenden Arbeitstag neulich oder das letzte romantische Dinner mit dem Liebsten. Eine Kerze hat also sogar eine entspannende Wirkung, wenn der Docht nicht mal angezündet ist, sondern sie einfach nur die Fensterbank oder den Schreibtisch im Büro schmückt – und so an schöne Momente erinnert.