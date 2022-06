10 faszinierende Ideen zur Deckengestaltung

Zimmerdecken geben dem Raum einen individuellen Charakter. Selbstverständlich kann eine gepflegte und professionell angelegte Decke den Raum positiv beeinflussen, jedoch ist die Wirkung kaum mit einer originellen Deckengestaltung vergleichbar. Darüber hinaus kann die Architektur eines Wohnraums durchaus in die Deckengestaltung einbezogen werden. Dies empfiehlt sich speziell dann, wenn ihr auf spezielle Eigenschaften wie Fachwerk oder Dachbalken stoßt. Doch die Gestaltung der Zimmerdecke erlaubt noch mehr. Es ist nicht nur eine Frage von Farbe, sondern auch die Beleuchtung kann nachhaltig das Zimmer beeinflussen. Selbstverständlich sind alle Möglichkeiten auch von euren eigenen Vorstellungen abhängig, da der Raum schließlich auch euren Geschmack widergeben soll.

Im Bereich der Deckengestaltung könnt ihr jedoch eurer Fantasie freien Lauf lassen, weil es nicht zuletzt auch von der Art des Raums abhängig ist, welche Art der Gestaltung realisiert werden sollte. Ganz klar, dass eine Decke im Badezimmer anderen Ansprüchen gerecht werden muss, als eine Zimmerdecke in der Küche. Ähnlich wie bei Bodenbelägen auch, könnt ihr mit der Deckengestaltung Kontraste erzeugen und gleichzeitig sehr viel Abwechslung in den Raum bringen. Lasst euch inspirieren und habt keine Angst vor individuellen Kombinationen unterschiedlicher Einrichtungsstile. Manchmal sind es genau die ausgefallenen Kreationen die einen unwiderstehlichen Charme im Raum verbreiten. Schaut euch die Tipps unserer Innenarchitekten an.