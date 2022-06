7 Tricks, um dein Wohnzimmer super gemütlich zu gestalten

Der Klassiker unter den Stimmungsmachern: Kerzen in allen möglichen Formen, Farben und Stilen. Verbreiten sie vor allem zur Weihnachtszeit Behaglichkeit und Zimtdüfte, dürfen sie auch das restliche Jahr über für eine romantische Stimmung am Abend sorgen. In den lauen Sommernächten in Form von Laternen und Einweckgläsern, die im Herbst ins Haus gebracht und angezündet werden, bis sie im Winter langsam zur festlichen Stimmung übergehen. Ähnlich wie beim Kaminfeuer, tauchen Kerzen den Wohnraum in ein sanftes warmes Licht, zwar im kleineren aber ebenso effektiven Stil. Wer kann bei so viel Gemütlichkeit im Wohnzimmer nicht sofort entspannen? Ob Stilmix oder Serie, in unterschiedlichen Größen, ob klassisch oder ausgefallen, Kerzen und ihre Halter versprühen unweigerlich romantischen Charme und sorgen für wohliges Ambiente.

Weitere Tipps, wie ihr euer Wohnzimmer gemütlich gestalten könnt, findet ihr hier.