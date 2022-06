8 großartige Tipps, dein Zuhause zu entrümpeln

Accessoires, Bilder und persönliche Erinnerungen geben Räumen einen individuellen Touch, machen das Haus oder die Wohnung erst zu einem Zuhause. Allerdings besteht hierbei die Gefahr, das Heim schnell damit zu überfrachten und die unbeabsichtigte Unordnung ist vorprogrammiert. Um hier zunächst ein wenig zu entrümpeln, geht man am besten einmal durch das komplette Haus oder Wohnung und lässt den Blick bewusst schweifen. Welche Dinge an der Wand, auf dem Beistelltisch oder auf dem Fensterbrett beachtet man schon seit Jahren nicht mehr? Was kann man getrost für eine Weile in Kartons verpacken, verschenken oder als Second Hand verkaufen? Je weniger Sentimentalität man gegenüber einer Sache verspürt, desto einfacher ist es, sich davon zu trennen, vielleicht sogar auf dem direktesten Weg.

Natürlich gibt es auch Dinge, von denen man sich absolut nicht trennen kann oder will. Hier bietet es sich an, zu schauen, ob man sie nicht an einem anderen, weniger gefüllten Ort oder Raum neu platzieren kann.

Wenn möglich, sollte man sich zudem lieber auf wenige große Accessoires konzentrieren statt auf viele kleine Dinge.