Coole Ideen für die Wandgestaltung im Schlafzimmer

Lampen gehören, ebenso wie Bilder und Schränke, definitiv zur Wandgestaltung im Schlafzimmer. Vor allem in Bezug auf die Wandlampen wird jedoch der dekorative Anspruch der meisten Nutzer deutlich. Während Deckenlampen für eine angenehme Lichtgebung im Schlafzimmer sorgen sollen, müssen besonders Wandlampen auch immer optisch überzeugen. Im 21. Jahrhundert geht der Trend in diesem Zusammenhang zurück in die Antike. Viele Details an den Lampen erinnern nicht nur an eine vergangene Zeit, sondern unterstreichen zudem den individuellen Stil des Schlafzimmers als einen Ort der Ruhe und Entspannung.