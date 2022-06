6 Tipps, wie du Licht in dunkle Räume bringst

Der Winter schleicht sich so langsam heran – und mit ihm kommen eine Reihe von Veränderungen. Draußen wird es wieder kälter, die Klamotten dicker, die Tage immer kürzer. Und damit nimmt das Sonnenlicht stark ab, was sich auch in unserem zu Hause sehr bemerkbar macht. Immer früher müssen wir das Licht anschalten, weil von draußen einfach nicht mehr genug Tageslicht einfällt. Vor allem diejenigen von euch, die in einem Hinterhof wohnen, wissen, was damit gemeint ist. Und da Dunkelheit die Stimmung trübt, müssen wir dagegen was unternehmen. Nun kann im Winter nicht jeder einfach mal in den weiterhin sonnendurchfluteten Süden fliegen. Also müssen wir unser zu Hause so gestalten, dass wir immer noch genug Licht abbekommen. Und da gibt es so einige Kniffe, die man bedenken kann. Das geht bei der Wandfarbe los, Größe und Position der Möbel spielen eine Rolle, die Ausrichtung des künstlichen Lichts, die Beschaffenheit der Vorhänge, die Fenster. Im Folgenden werden wir euch detailliert vorstellen, was ihr tun könnt, um den Winter mit genug Licht zu überstehen.