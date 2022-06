6 verschiedene Möglichkeiten, deine Wand zu gestalten

Kommen wir zum Abschluss zum absoluten Highlight der Wandgestaltung: Mottopaneele im 3D-Format. Wovon früher nur zu träumen war, gibt es nun schon in x-facher Ausführung: Da tanzen mal Elefanten an der Wand und laden zum Staunen ein, mal sind es lauter Rosen, die den Raum im 3D-Format in eine romantische Atmosphäre tauchen. Und es gibt, wie in diesem Beispiel, Lautsprecherboxen. Der 3D-Effekt lässt die Objekte noch realer aussehen. Betritt man ein Zimmer, an dessen Wände plastische, ja fast echte Lautsprecher zu sehen sind, von denen man nicht weiß, ob daraus jetzt gleich laute Musik wummert oder nicht – wer fühlt sich da animiert, sich genau so etwas zuzulegen? Die Wandpaneele lassen sich mehrmals mit Wandfarbe streichen und so individuell auf die Raumumgebung anpassen. Durch die vielen Reliefs und Wellenformen bieten die Wandpaneele für jeden Einsatz die richtige Optik. Und: Sie sind aus umweltfreundlichem, ökologischem Material hergestellt, nämlich Gips. Der nächsten Party steht also nichts mehr im Weg!