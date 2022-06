6 Tipps, wie man am besten einen engen Flur dekoriert

Man muss sich manchmal eben auch auf das Wesentliche beschränken können. Nicht so viele Schnörkel, sondern geradlinig sein. Deshalb ist es eine stilvolle Alternative auch mal zu sagen: Weniger ist mehr! Denn ein mit Liebe gestalteter Flur ist ja schön gut und gut. Aber abschreckend wirkt da schon eher ein vollgestopfter Flur, in dem sich Schuhe, Möbel, Jacken und allerlei anderer Krimskrams stapeln. In diesem Beispiel wurde eher minimalistisch gearbeitet – und das zum Vorteil des Raumes. Das fängt schon bei der Wand an: Das Weiß an der Wand öffnet den Raum optisch. Der schlanke Tisch mit hübscher Vasen-Deko wirkt einladend und freundlich. Dazu noch in Spiegel und ein Bild an die Wand und fertig ist der elegante und nicht zu voll beladene Flur.