Mit einzelnen Farbtupfern ganze Räume aufwerten

Bunt geht es auch in diesem Badezimmer zu. Ein kräftiger Blauton betont die Decke und umspielt die farbenfrohe Fototapete. So wird das Blumenmotiv umrahmt und gekonnt in Szene gesetzt. Die Teelichter sind zudem farblich auf die Fototapete abgestimmt und erzeugen eine gemütliche Stimmung.