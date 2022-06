homify 360°: Casa V in Mexiko-Stadt

Der Eingang zur Casa V ist ein besonderes Highlight: Er liegt im Untergeschoss, also unterhalb der Wohnräume des Hauses, die wir auf diesem Bild sehen, und führt durch die Tiefgarage mit zahlreichen Parkmöglichkeiten. Das Besondere dabei: Über dem Eingangsbereich sorgt ein Oberlicht, über dem sich wiederum ein Wasserbecken befindet, für jede Menge Tageslicht unter der Erde und ermöglicht jedem Besucher und den heimkehrenden Hausbewohnern einen immer wieder faszinierenden Anblick nach oben in den Garten. Und hier oben kann man sich, wie auf dem Foto zu sehen, an einem modernen Wasserbecken erfreuen, das sich durch den ganzen Garten zieht.