Stylische Holztische

Ob im Esszimmer, im Wohnzimmer oder neben dem Bett: Tische sind echte Alleskönner. Um den Küchentisch herum versammelt sich die gesamte Familie, auf dem Couchtisch werden Tassen, Magazine und Co. stilsicher abgelegt und ohne Nachttisch wäre das Schlafzimmer lange nicht so ordentlich. Ein echter Dauerbrenner, was das Material für Tische angeht, ist Holz. Dafür, dass Holztische so beliebt sind, gibt es mehrere Gründe. Zum einen können die Möbelstücke aus Holz die unterschiedlichsten Formen annehmen, ob rund, eckig oder abstrakt. Zum anderen sind sie auch in der Farbigkeit extrem vielseitig. Von hellem Eschenholz bis hin zu dunkelrotem Kirschholz bietet das natürliche Material viele unterschiedliche Farbenspiele. Natürlich kann jeder Holztisch nach Belieben geschliffen, gewachst und auch bunt bemalt werden. Des Weiteren lassen sich Holztische gut reinigen, sind robust und extrem wandelbar. Sie können sich jedem Einrichtungsstil von minimalistisch über rustikal bis industriell anpassen.

Damit auch ihr den perfekten Holztisch für euer Zuhause findet, haben wir heute für euch einige ausgefallene, schöne und stylishe Modelle herausgesucht.