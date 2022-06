Umbau: Eine Garage wird zur Küche mit Essbereich

Wenn wir an eine Garage denken, kommen uns Dinge wie Autos, Fahrräder und Werkzeuge in den Sinn. Doch dass die Garage ebenfalls einen Herd, einen wohnlichen Essbereich und allerhand Küchenutensilien beherbergen kann, ist schon eher ungewöhnlich. Dank unserer Experten von FREIRAUM und die Raumpiraten wurde diese originelle Wohnidee in einer 31 qm Garage jedoch Wirklichkeit. Es entstand eine großzügige Küche mit Essbereich und Speisekammer.

Wie die Garagen-Umgestaltung ablief und wie die Küche jetzt aussieht, erfahrt ihr, wenn ihr weiterlest. Viel Spaß!