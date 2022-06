Asiatische Wohnzimmerdeko

Kleine Vögelchen und Kirschblüten gehören in Japan und China zu den beliebtesten Motiven, wenn es um Deko-Accessoires geht. Kein Wunder, denn sie sind Symbole für den Frühling und stehen für den Neuanfang und das Leben. Das farbenfroh-verspielte Kissen Little Bird von By Erika vereint die beiden traditionellen Designs und verleiht eurer Couch einen fröhlich-asiatischen Touch.