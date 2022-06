DIY: Mit nur 87 Euro vom tristen Keller zum rustikalen Jagdzimmer

Ihr habt noch kein eigenes Männerzimmer? Dann nichts wie ran an dieses Do-it-yourself-Projekt! Denn hier zeigen wir euch, wie man mit weniger als 100 Euro einen tristen Keller in die perfekte Man Cave verwandeln kann!

Männer brauchen einen eigenen Rückzugsort. Der Begriff Man Cave , zu deutsch Männerhöhle hat sich in den letzten Jahren als Oberbegriff für männlich eingerichtete Zimmer etabliert, in dem Mann ganz für sich in seinem Element sein kann. Sprich: Die Einrichtung ist sehr rustikal und cool, mit viel Holz, ironischen Jagdmotiven und den neuesten technischen Gadgets wie einer Playstation, einem Flatscreen-Fernseher und Co. Auch ein Kickertisch darf in der perfekten Man Cave natürlich nicht fehlen!

Wie diese Man Cave in nur sechs Wochen und für nur 87 Euro im angesagten Jagdhütten-Look eingerichtet wurde, zeigen wir euch in der folgenden Bilderstrecke.