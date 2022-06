Geschenkideen für Haustierbesitzer

Das Label Rosi & Rufus aus München steht für stilvolle Wohnraumkultivierung für Hunde. Durch den Einsatz von hochwertigen Materialien, regionale Fertigung und höchsten Anspruch an Form und Design schaffen unsere Experten nicht nur Hundemöbel, sondern vielmehr einen Wohnraum für urbane Vierbeiner. Die Hundehütten Rudi, Roxi und Resi sind angelehnt an die zeitlose Form der Hundehütte, aber dabei herrlich puristisch und stylish gefertigt – und zwar aus zertifizierten Hölzern aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Diese Hundemöbel werden in jeder Wohnung zum coolen Hingucker und erfreuen den vierbeinigen Mitbewohner ebenso wie Herrchen und Frauchen.