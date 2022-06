Kücheninsel Ideen

Der Blickfang in dieser Küche ist definitiv die Farbgestaltung. Das kräftige Rot-Orange der Kücheninselfront findet sich auch in der Küchenwand wieder. In Kombination mit dem Schwarz der restlichen Möbel und der weißen Arbeitsplatte der Insel ergibt sich ein spannender und extravaganter Mix. Das dunkle Holz des Fußbodenbelags rundet das Ambiente perfekt ab.