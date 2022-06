Hilfreiche Tipps, um kleine Räume zu vergrößern

Einen kleinen Raum zu vergößern wird besonders dann zur Herausforderung, wenn das Zimmer viel Stauraum bieten muss. Das Einrichten von Küchen ist solch ein Beispiel, bei dem man um jeden Quadratzentimeter Fläche ringt. Wenn du vor der Aufgabe stehst eine Einbauküche in eine kleine Raumgröße einzuplanen, solltest du von gängigen Arrangements Abstand nehmen. Statt in die Horizontale, müssen sich deine Einbauschränke nämlich in die Vertikale erstrecken. Am besten wirst du deinen Stauraum dabei organisieren, wenn du die Einbauküche aus modularen Elementen zusammensetzt, die auf kleinteiligen Schubfächern, mittelgroßen Unter- und Oberschränken sowie größeren Schrankeinheiten aufbauen. Auf diese platzsparende Weise bringst du vom kleinen bis zum großen Kochutensil alles auf einer Wandseite unter. Allein dadurch, dass der Blick diese eine Wand in den Fokus nimmt, wird der Raum größer erscheinen. In Kombination mit einer minimalistischen Zimmereinrichtung und hellen Farben wird diese Wirkung verstärkt. Haltet euch bei der Wohnraumgestaltung also an die Farbe Weiß und bestückt den Raum sparsam mit Möbeln, damit der kleine Raum vergrößert wird.