Moderne Einbauherde, die in jede Küche passen

Die Küche ist das Herzstück eines jeden Hauses, nicht zuletzt, da sich von hier aus herrliche Düfte von frisch gebackenem Kuchen oder einem herzhaften Auflauf in der Wohnung verbreiten. Backen und Kochen machen besonders viel Freude in einer Küche, die vollständig ausgestattet ist und das ein oder andere Highlight an Geräten zur Verfügung stellt. Dabei ist es ganz unterschiedlich, worauf Wert gelegt wird: Während die einen auf einen multifunktionalen Mixer schwören, ist für andere ein Dampfgarer unerlässlich. Was aber in jedem Falle nicht fehlen darf, ist ein gut funktionierender Herd! Wer auf der Suche nach einem solchen ist, stellt schnell fest, dass es hier die unterschiedlichsten Möglichkeiten vom Elektroherd über Ceran- und Gasherd bis hin zum Induktionsherd gibt. Wir stellen euch in diesem Artikel moderne Herde vor, die in jede Küche passen!