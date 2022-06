DIY: 6 Tipps zum selber Malern deines Zuhauses

Der Entscheidung, die Zimmerwände selbst zu malern, schließt sich der Gang in den Farben-Fachhandel an. Neben kundigen Beratern erwartet euch dort eine breite Auswahl an Farben, die entweder als vorgefertigte Farbtöne direkt zu erwerben sind oder erst zum Ton eurer Wahl gemixt werden müssen. Haltet ihr euch an große Fachhändler, besteht die Chance, dass diese Wunschfarben vor Ort angemischt und sofort mitgenommen werden können. Kleinere Betriebe hingegen geben diesen Vorgang häufig in Auftrag und lassen euch somit unter Umständen ein bis zwei Tage auf die Farbmischungen warten. Unter unseren Experten im Bereich Wandfarbe & -gestaltung befinden sich Farbhersteller, deren Paletten an Außen- und Innenfarben ein weites Farbspektrum aufweisen. Ähnlich wie in der Modewelt gliedern sich deren Farbangebote nach Kollektionen, nehmen die Trends der Interior Design Szene auf und eröffnen uns damit die Möglichkeit unsere Wände immer wieder neu und stilvoll in Farbe zu kleiden. Doch auch außerhalb dieser Kollektionen ist die Auswahl für das selber Malern unersättlich. Unabhängig von den individuellen Farbkarten, die jeder Fachhandel parat hat, könnt ihr auch einen RAL-Farbfächer zur Hand nehmen und dem Fachverkäufer eine der codierten Farbtöne zum Anmischen überreichen. Bei Farben nach RAL handelt es sich nämlich um normierte Farbtöne, um deren Zusammensetzung jeder Fachbetrieb weiß. Neben der Farbwahl wird sich eine weitere Frage stellen: Habt ihr die Flächen ausgemessen, die ihr selbst Malern wollt? Die Quadratmeterzahl wird nämlich darauf hinweisen, wie viele Farbeimer letztendlich gebraucht werden . Und wenn ihr schon für euer DIY Projekt durch die Gänge des Farben-Fachhandels schlendert, könnt ihr auch Pinsel, Farbroller, Malerkrepp und Grundierung auf eure Einkaufsliste setzen – wofür verraten wir euch gleich.