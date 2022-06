6 Tipps, um Altbauwohnungen modern einzurichten

Selten kommt es heutzutage vor, dass man eine Altbauwohnung bezieht, die alle charakteristischen Elemente der historischen Architektur trägt. In der Vergangenheit waren diese klassischen Bauten und Bestandteile nicht immer beliebt, sodass Stuckrosetten durch vielfaches Überstreichen unkenntlich wurden, Voreigentümer Zimmerdecken herabsetzten und Holzböden mit Fußbodenteppichen überdeckten. Küchen und Badezimmer wurden in der Regel mit Fliesen so weit modifiziert, dass der authentische Eindruck des Altbaus völlig abhandenkam. Dieses Flair lässt sich jedoch rekonstruieren, wenn man weiß wie. Modern richtet man seine Altbauwohnung ein, wenn die Badezimmergestaltung traditionellen Vorbildern folgt. Was nach einem Widerspruch klingt, in einfach erklärt, denn das traditionelle Bad entspricht nicht dem, was wir kennen. Statt der üblichen Steinfliesen für Böden und Wände zeigen sich diese Flächen in modern eingerichteten Altbauwohnungen mit möglichst wenig Unterschieden zu den übrigen Wohnräumen.

Das bedeutet, dass der Fußboden mit einem Parkett bekleidet ist und Wände wie Zimmerdecken mit opulentem Stuck verziert sind. Echte Holzdielen in einem Nassraum zu verlegen, empfiehlt sich dabei selbstverständlich nicht. Doch es sind Badfliesen in Holzoptik im Handel erhältlich, mit denen sich historische Badezimmer authentisch nachstellen lassen. Gleiches gilt für die Verzierung von Wänden und Decken mit Holzvertäfelungen und Stuck. Diese Bauelemente können in Fachgeschäften erworben werden oder man selbst greift in die Werkzeugkiste, um Stuckleisten und Rosetten nach eigenem Design herzustellen. Im letzten Schritt wird diesen ungefliesten Flächen ein Speziallack aufgetragen, der vor Feuchtigkeit und Schimmel schützt.