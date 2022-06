Uralte Scheune wird zum gemütlichen Lieblingsplatz

Von der Seite betrachtet, erscheint die sanierte Scheune geradezu mediterran. Zu verdanken ist dieser Eindruck der urigen Steinmauer und der üppigen Bepflanzung. Zudem erinnern die zarte Farbe und das in der Fassade sichtbare Mauerwerk an Häuser, die man sonst nur aus dem Urlaub kennt. Und apropos Urlaub, sehen wir uns doch jetzt einmal an, wo die Bauherren von nun an einen Großteil ihrer Freizeit verbringen werden.