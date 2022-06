Schöne Tapeten und Wandtattoos für das Kinderzimmer

Tapeten und Wandtattoos verschönern jeden Raum und vor allem im Kinderzimmer machen die tollen Wanddekorationen besonders viel Spaß. Denn Kinderzimmer sollen ja hell, bunt und fröhlich sein, damit sich die lieben Kleinen bestens entfalten können. Bei der Wanddekoration sind also keinerlei Grenzen gesetzt. Erlaubt ist, was gefällt, egal ob Herzchen, Blumen, Sternenkulisse oder gar ein ganzer Tierpark an die Wand geklebt werden sollen. Unsere Experten haben jedenfalls sicherlich das richtige Motiv für jeden Geschmack. Daher möchten wir euch heute eine Auswahl der schönsten Tapeten und Wandtattoos fürs Kinderzimmer vorstellen und euch ein paar Tipps geben, wie das Tapezieren und Kleben garantiert gelingt.