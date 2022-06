Weihnachtsbäume mal anders: Coole Alternativen zur Tanne

Weihnachten ohne Weihnachtsbaum ist für die meisten von uns unvorstellbar. Dennoch verzichten immer mehr Menschen auf die klassische Tanne, die im Wald geschlagen, dann im Wohnzimmer mit Kugeln, Kerzen und Lametta behängt und schließlich, kahl und vertrocknet, am Straßenrand entsorgt wird. Und alles, was uns davon bleibt, sind neben der Erinnerung lästige Nadeln, die sich in der ganzen Wohnung verteilen. Kein Wunder also, dass sich so viele von uns jetzt in der Weihnachtszeit nach einer modernen Alternative zum klassischen Tannenbaum umsehen. Wir haben euch sechs tolle Projekte unserer Experten mitgebracht, die für eine festliche und stimmungsvolle Atmosphäre sorgen – garantiert nadelfrei, nachhaltig und wieder verwendbar.