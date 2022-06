Pantone Farbe des Jahres 2015: Marsala

Für all diejenigen, die in ihrem Interieur lieber dezente Farben walten lassen, bieten sich knallige Details an, die sich leicht wieder entfernen lassen. So lässt sich beispielsweise das Badezimmer durch die Hinzugabe von tiefroten Handtüchern in dem Trendton im Handumdrehen auffrischen. Auch eine Badematte oder ein Duschvorhang in Marsala haben denselben positiven Effekt. Mit Accessoires lässt sich so in Windeseile ein farblich eher zurückhaltender Raum modernisieren und verschönern.