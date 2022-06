Umbau eines Doppelhauses in Leipzig

Ursprünglich besaß das Gebäude eine sehr kleinteilige Raumstruktur. Durch die Erweiterung und Öffnung zum Garten hin entstand eine neue Großzügigkeit: Das Erdgeschoss wurde komplett entkernt, sodass sich eine großzügige, offene Erdgeschossebene ergab, die als ein Raum erlebbar wird. Schiebetüren, die bündig in die Wände eingefahren werden können, erlauben optional das Unterteilen in Einzelräume. Der in der gesamten Ebene verbaute gleiche Dielenbelag und die einheitlich durchlaufende Decke verstärken den Eindruck eines offenen großen Raumes. Gleichzeitig geht der Wohnbereich durch die offene Fensterfront nahtlos in den Garten über.