homify 360°: Moderne Villa in Auckland

Das Haus ist umgeben von einem parkähnlichen Garten, in dem zahlreiche große, alte Bäume Schatten spenden. Durch großzügige Fensterfronten und eine offene Gestaltung werden fließende Übergänge zwischen Innen- und Außenbereich geschaffen. Was die Materialien angeht, wurden ausschließlich hochwertige Baustoffe wie Zedernholz, pulverbeschichtetes Aluminium, Sichtbeton, Naturstein und Stahl verwendet, die in spannendem Kontrast zueinander stehen und dennoch perfekt zusammenpassen.