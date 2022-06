Wie man von jedem Raum aus einen einzigartigen Ausblick schafft

Ein Hausbau allein ist eine Besonderheit. Und wenn man schon die Möglichkeit hat, so möchte man dabei auch seine Wünsche und Träume verwirklicht wissen. Denn im Grunde baut man im Leben doch nur einmal. Verständlich also, dass man versucht, dabei das Beste herauszuholen. Schließlich geht es auch darum, seinen ganz persönlichen Wohnbereich mit allen erdenklichen Vorzügen zu schaffen. Nicht zuletzt spielen dabei die natürlichen Gegebenheiten eine wesentliche Rolle wie auch bei Haus P.

35 Kilometer vom Zentrum von Wien im Wienerwald gelegen, befindet sich dieses eindrucksvolle Haus am Rande eines kleines Dorfes in einem steilen Südwesthang. Die Besitzer wünschten bei der baulichen Umsetzung ein großzügiges Heim mit Pool und einem kleinen Garten. Doch an oberster Stelle stand dabei der Wunsch, den herrlichen Ausblick auf den Wienerwald von jedem Raum aus erlebbar zu machen. Wie die Experten von Anthrazit Architekten diesen Wunsch Wirklichkeit haben werden lassen, das zeigen wir euch nun.